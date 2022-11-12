МЧС: пепел с вулкана Эбеко частично накрыл Северо-Курильск

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области сообщили, что пепловый выброс вулкана Эбеко частично накрыл Северо-Курильск на острове Парамушир, передает РИА Новости.

Фото: ГУМЧС России по Сахалинской области ГУМЧС России по Сахалинской области

"Утром поступила информация, что в северной части города Северо-Курильска наблюдался слабый пеплопад. Район расположения вулкана Эбеко не просматривается", - сообщили в ведомстве.

По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, отсутствует запах сероводорода, жалоб и звонков от местных жителей не поступало. В МЧС отметили, что угрозы для жизнедеятельности нет. В сентябре сообщалось, что вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла. Его высота составляла 4,5 км над уровнем моря.