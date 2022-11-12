Задержаны подозреваемые в убийстве подростка у озера Святого

По подозрению в убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы задержаны двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

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В ведомстве уточнили, что в настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия. В скором времени им будет предъявлено обвинение.

"<...> следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы", – говорится в сообщении.

Тело подростка с множественными повреждениями было найдено 16 октября в районе озера Святого. Одежда ребенка находилась рядом с телом, также на месте происшествия обнаружили мобильный телефон.

По данным следствия, подозреваемые сильно избили несовершеннолетнего и, несмотря на холодную погоду, заставили его раздеться. Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона.