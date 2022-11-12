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51 минуту назад

Задержаны подозреваемые в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы

Москва24иещё 1

По подозрению в убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы задержаны двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Задержаны подозреваемые в убийстве подростка у озера Святого
Фото: m24.rum24.ru

В ведомстве уточнили, что в настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия. В скором времени им будет предъявлено обвинение.

"<...> следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы", – говорится в сообщении.

Стали известны подробности гибели мальчика у Святого озера в Москве

Тело подростка с множественными повреждениями было найдено 16 октября в районе озера Святого. Одежда ребенка находилась рядом с телом, также на месте происшествия обнаружили мобильный телефон.

По данным следствия, подозреваемые сильно избили несовершеннолетнего и, несмотря на холодную погоду, заставили его раздеться. Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона.

Ранее сообщалось, что в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы двое неизвестных избили и ограбили несовершеннолетнего. Инцидент произошел на Тушинской улице. Злоумышленники отняли у ребенка смартфон и скрылись в неизвестном направлении.

Происшествия,Убийство подростка,Убийство ,Следственный комитет,
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