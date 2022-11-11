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14 минут назад

В Курской области пьяный внук сильно избил свою 83-летнюю бабушку

Газета.Ru

В Селе Ленинская Искра 83-летнюю пожилую женщину сильно избил ее 33-летний внук в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в Telegram-канале Shot.

В Курской области пьяный внук избил свою 83-летнюю бабушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пенсионерка рассказала, что ее 33-летний внук переехал к ней жить три года назад. Раньше он ее не бил, но постоянно кричал на нее и выгонял из дома, поэтому женщине часто приходилось ночевать у соседки.

Недавно к пенсионерке пришла социальный работник, которая увидела синяки по всему ее телу. Она решила уточнить, что случилось. Внук сказал, что его бабушка упала.

Социальный работник решила не верить словам мужчины и обратилась к местному депутату, который написал заявление в полицию, так как она подозревала, что женщину избил внук. Пенсионерку госпитализировали. Она просит, чтобы ее родственника выселили. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в ХМАО мать избила малолетнюю дочь за желание смотреть мультики вместо похода в церковь.

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