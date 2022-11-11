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44 минуты назад

Перед взрывами около «Северных потоков» заметили судна с выключенными датчиками

Lenta.ru

Аналитическая фирма SpaceKnow заявила о том, что в дни перед взрывами на трубопроводах «Северный поток» в этом районе были замечены два неизвестных судна с выключенными датчиками. Об этом сообщает издание Wired.

Перед взрывами около «Северных потоков» заметили судна с выключенными датчиками
Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look PressThe Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Как сообщили аналитики, два судна длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах. Глава компании Джерри Яворницки рассказал, что у них были выключены системы, передающие сигнал о местоположении.

«То есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть от мира информацию о местонахождении и общую информацию», — пояснил он.

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