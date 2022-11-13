Учитель-пенсионер домогался ученицы в музыкальной школе

В Светлом 70-летний учитель музыкальной школы домогался своей ученицы-пятиклассницы, сообщает РЕН ТВ.
Мать одной из учениц обратилась в полицию, рассказав, что в музыкальной школе, где обучается ее 11-летняя дочь, 70-летний педагог-организатор потрогал ребенка за ягодицы и за грудь в кабинете.
Уточняется, что пенсионера уже задержали. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.