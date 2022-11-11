Подозреваемого в деле о давке в Сеуле нашли мертвым

Офицер полицейского участка в южнокорейском городе Сеул был найден мертвым в своем доме. Он проходил подозреваемым по делу о давке на Хеллоуин, которая привела к множеству погибших. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Фото: ТАСС ТАСС

55-летнего офицера полиции обвинили в злоупотреблении полномочиями, сокрытии улик и профессиональной халатности, которая привела к многочисленным летальным исходам. Полицейский не оставил предсмертной записки, но коллеги погибшего сообщали о странных звонках, в которых он якобы намекал на возможное самоубийство.