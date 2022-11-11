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40 минут назад

Подозреваемого в деле о давке в Сеуле нашли мертвым

Елена Прошина

Офицер полицейского участка в южнокорейском городе Сеул был найден мертвым в своем доме. Он проходил подозреваемым по делу о давке на Хеллоуин, которая привела к множеству погибших. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Подозреваемого в деле о давке в Сеуле нашли мертвым
Фото: ТАССТАСС

55-летнего офицера полиции обвинили в злоупотреблении полномочиями, сокрытии улик и профессиональной халатности, которая привела к многочисленным летальным исходам. Полицейский не оставил предсмертной записки, но коллеги погибшего сообщали о странных звонках, в которых он якобы намекал на возможное самоубийство.

Давка в Сеуле привела к гибели 151 человека, включая троих россиянок

29 октября во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла давка, в результате которой погибли 154 человека. Ещё 132 пострадали. Среди погибших числятся четыре россиянки. Им было от 20 до 30 лет.

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