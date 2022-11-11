Московского учителя ОБЖ задержали за совращение 15-летней ученицы

На юго-западе Москвы задержали 54-летнего учителя основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) за совращение 15-летней ученицы. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает MK.RU.

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По имеющимся данным, фигурант преподавал уроки в кадетском классе. Мать девочки рассказала, что мужчина приглашал школьницу в кафе, задавал ей вопросы о семье и проявлял интерес. Вскоре он начал общаться с потерпевшей в социальной сети на интимные темы. Однажды задержанный пригласил несовершеннолетнюю в кабинет и стал приставать.

Известно, что он также присылал ученице порноролики.