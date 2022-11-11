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7 минут назад

В Петербурге школьница покончила с собой после ссоры с отцом

Lenta.ru

В Петербурге 14-летняя школьница покончила с собой после ссоры с отцом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Питер Live».

В Петербурге школьница покончила с собой после ссоры с отцом
Фото: ТАССТАСС

Петербуржец воспитывал дочь один. По предварительным данным, мужчина отобрал у девочки сотовый и планшет в виде наказания за плохие оценки в школе.

Позднее школьницу нашли мертвой под окнами дома.

Петербургские следователи начали разбираться в других обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в поселке Веселый Иркутской области семиклассница покончила с собой после скандала с матерью.

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