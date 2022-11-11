В Петербурге школьница покончила с собой после ссоры с отцом

В Петербурге 14-летняя школьница покончила с собой после ссоры с отцом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Питер Live».
Петербуржец воспитывал дочь один. По предварительным данным, мужчина отобрал у девочки сотовый и планшет в виде наказания за плохие оценки в школе.
Позднее школьницу нашли мертвой под окнами дома.
Петербургские следователи начали разбираться в других обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что в поселке Веселый Иркутской области семиклассница покончила с собой после скандала с матерью.