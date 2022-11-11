«Размещали материалы по заданиям Собчак»

Из показаний фигурантов дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» следует, что именно Ксения Собчак владеет Telegram-каналом «Тушите свет», за удаление одного из постов в котором обвиняемые требовали деньги. Об этом в пятницу написала Baza, ссылаясь на Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева. Утверждается, что они предоставили следствию соответствующие документы. Сама Собчак заявляла, что никакого отношения к этому каналу не имеет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Ксения Собчак якобы является владелицей Telegram-канала «Тушите свет», который фигурирует в уголовном деле о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. С таким утверждением, по информации Telegram-канала Baza, выступили ранее задержанные Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев:

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«Ксения Собчак является владелицей канала «Тушите свет», из-за поста в котором возбудили дело о вымогательстве у Сергея Чемезова. Об этом в своих показаниях заявили главный редактор канала Ариан Романовский и один из администраторов Тамерлан Бигаев», — говорится в материале, опубликованном в пятницу, 11 ноября.

По данным Baza, и Романовский, и Бигаев предоставили договоры, которые они подписали с Собчак:

«Судя по документам, Собчак имеет самое прямое отношение к каналу. Она им владеет. По словам журналистов, они должны были размещать материалы по заданиям Собчак и выполнять ее заявки», — отмечается в публикации.

В свою очередь, сама Собчак заявляла, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу «Тушите свет», не является его владелицей и не вмешивается в редакционную политику.

«На данный момент Собчак является свидетельницей по делу о вымогательстве у Сергея Чемезова. Журналисты — Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев — находятся в СИЗО», — напоминает Baza.

Собчак ранее вернулась в Россию: сообщалось, что в минувшее воскресенье она пешком перешла границу с Латвией и оказалась в Псковской области.

26 октября Тверской районный суд Москвы арестовал Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак, а также экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина). Их обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

О задержании Суханова стало известно 25 октября. Как утверждает следователь, его задержали в ресторане Regent в ходе оперативного эксперимента при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей Чемезова.

В правоохранительных органах сообщили, что по этому делу проходит и сама Собчак, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, у оперативников было на руках постановление следователя о ее задержании, но журналистке удалось скрыться в Литве.

В ее загородном доме проходили обыски. 28 октября МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу.

Романовского задержали в рамках одного уголовного дела с Сухановым. Их арестовали до 24 декабря. Защита Суханова заявила, что обжалует это решение.

Бывший главред Tatler вину не признал, а коммерческий директор Собчак заявил в суде, что готов признать частично, т.к. требовал у Чемезова 800 тыс. рублей, но только эту сумму.

По версии следствия, обвиняемые подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», содержащую сведения о главе «Ростеха», которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский якобы требовали 11 млн рублей.

Из материалов дела также следует, что заявление в МВД от имени Чемезова подавал Андрей Балдухаев. Он же вел переговоры с директором Собчак об удалении постов о главе «Ростеха» из Telegram-каналов.

Собчак утверждает, что арест ее коммерческого директора — это «облава на последнюю свободную редакцию в России».