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36 минут назад

МЧС опровергло информацию о горящем бензовозе под Москвой

Lenta.ruиещё 1

В ГУ МЧС по Московской области опровергли информацию о горящем бензовозе под Москвой, о котором сообщалось ранее. Об этом в пятницу, 11 ноября, передает ТАСС.

МЧС опровергло информацию о горящем бензовозе под Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Горят теплицы в Раменском на площади 600 квадратных метров. О бензовозе информации нет», — объяснили в пресс-службе областного ведомства.

Там добавили, что данные о пострадавших в результате пожара на данный момент также отсутствуют.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взрыве бензовоза во время слива топлива в Раменском. По его данным, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. В свою очередь источник РЕН ТВ уточнил, что загорелись склады в деревне Мячково и что огонь охватил склады и грузовую машину.

Ранее в результате взрыва газового баллона в жилом доме в Смоленской области пострадали четыре человека. Отмечалось, что баллон находился около нагревательного прибора.

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