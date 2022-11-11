МЧС опровергло информацию о горящем бензовозе под Москвой

В ГУ МЧС по Московской области опровергли информацию о горящем бензовозе под Москвой, о котором сообщалось ранее. Об этом в пятницу, 11 ноября, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Горят теплицы в Раменском на площади 600 квадратных метров. О бензовозе информации нет», — объяснили в пресс-службе областного ведомства.

Там добавили, что данные о пострадавших в результате пожара на данный момент также отсутствуют.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взрыве бензовоза во время слива топлива в Раменском. По его данным, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. В свою очередь источник РЕН ТВ уточнил, что загорелись склады в деревне Мячково и что огонь охватил склады и грузовую машину.