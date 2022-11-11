В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
46 минут назад

На "КамАЗе" рабочего насмерть задавило кран-балкой

Газета.Ru

На автомобильном заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах человека насмерть зажало кран-балкой, сообщается в официальном Telegram-канале автопроизводителя.

Рабочий погиб на заводе "КамАЗ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В цехе шестерен примерно в 9.30 насмерть зажало кран-балкой человека. Обстоятельства выясняются. После выяснения всех обстоятельств случаю будет дана соответствующая правовая оценка», — отмечается в сообщении «КамАЗа».

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию KazanFirst, что погибшему мужчине было 48 лет.

Ранее стало известно, что в подмосковном Дмитрове водитель фургона Peugeot задавил женщину на тротуаре и скрылся с места происшествия на такси.

Происшествия,Камаз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители