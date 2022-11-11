Рабочий погиб на заводе "КамАЗ"

На автомобильном заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах человека насмерть зажало кран-балкой, сообщается в официальном Telegram-канале автопроизводителя.

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«В цехе шестерен примерно в 9.30 насмерть зажало кран-балкой человека. Обстоятельства выясняются. После выяснения всех обстоятельств случаю будет дана соответствующая правовая оценка», — отмечается в сообщении «КамАЗа».

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию KazanFirst, что погибшему мужчине было 48 лет.