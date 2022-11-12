Обнародованы детали допроса коммерческого директора Собчак

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что не знал, кто владеет каналом «Тушите свет» в Telegram, и занимался там только продажей рекламы. Об этом он сообщил в ходе допроса по делу о вымогательстве у Сергея Чемезова, детали которого обнародовало издание Baza.

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«По моей информации, создателем и главным редактором данного Telegram-канала является Ариан Романовский. <...> Я никакой должности в данном Telegram-канале не занимал и не занимаю, владельцем данного Telegram-канала я не являлся и не являюсь, доступа к размещению, редактированию и удалению "контента" на канале я не имею», — заявил Суханов.

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Он подчеркнул, что занимался продажей рекламы на данном Telegram-канале: продлением переговоров с клиентами относительно размещения рекламных постов и работой с клиентами в данной сфере.

«С клиентами я взаимодействовал посредством мобильной связи и при личных встречах. От самого Ариана Романовского мне было известно, что он является автором данного Telegram-канала», — уточнил он.

Фактического дохода от деятельности Суханов получить не успел, так как канал был создан только две недели назад. На вопрос о том, получал ли он какое-либо денежное вознаграждение за осуществление деятельности в Telegram-канале, Суханов отказался отвечать.

Он подчеркнул, что лично не знаком с Сергеем Чемезовым, Андреем Бокаревым и Виталием Мащицким и статью для канала «Тушите свет» об этих персонах не готовил и не размещал. На вопросы о том, обсуждал ли он когда-либо с Романовским удаление статьи с канала и обращался ли к нему кто-то с такой просьбой, Суханов воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Коммерческий директор подтвердил, что знаком с Ксенией Собчак с февраля 2015 года и состоит с ней в рабочих отношениях. В числе принадлежащих ей Telegram-каналов он назвал только каналы «Собчак» и «Кровавая барыня».

Правоохранители провели обыски в подмосковном доме журналистки в конце октября. Ее планировалось допросить, однако Собчак покинула страну сразу после того, как был задержан Романовский и ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Сама телеведущая опровергала свою причастность к деятельности Telegram-канала. По ее словам, она никогда не писала для него постов, не вмешивалась в работу его редакции и в целом не имеет к нему никакого доступа.

7 ноября появились сведения о возвращении телеведущей в Россию, однако ее мать, сенатор Людмила Нарусова, отказалась комментировать данную информацию.