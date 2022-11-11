«Мисс бикини Украина» задержали в Москве

В Москве полицейские задержали с поддельными водительскими правами 31-летнюю Карину Гурину, которая в 2009 году завоевала титул «Мисс бикини Украина », а в 2012-м — «Мисс Максим». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: karinagurina1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) karinagurina1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По его данным, Гурина управляла внедорожником Porsche Cayenne, а поддельные водительские права приобрела за 20 тыс. рублей по совету знакомых. Модель переехала жить в Евросоюз, а в Россию приезжает время от времени. Сотрудникам ДПС, остановившим Porsche Cayenne и проверившим документы, женщина призналась, что ее права поддельные. С Гуриной взята подписка о невыезде, утверждает Mash.