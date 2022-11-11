В Подмосковье обокрали 92-летнего ветерана

По данным полиции, жительнице города Щелково позвонила женщина, представившаяся следователем. Мошенница сообщила , что дочь пенсионерки попала в ДТП, пострадал человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, «следователь» предложила потерпевшей передать деньги через ее коллегу. После этого домой к ветерану пришел неизвестный мужчина, которому пенсионерка отдала деньги. Затем жертва аферистов отправилась домой к дочери и поняла, что ее обманули.