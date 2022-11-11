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36 минут назад

В Москве в колледже 20 подростков отравились газом

Daily Stormиещё 3

В политехническом колледже на Бибиревской улице на северо-востоке Москвы 20 подростков отравились газом. По информации РЕН-ТВ, никому из них не потребовалась госпитализация. Медики оказали им помощь на месте.

В Москве 20 подростков отравились газом в колледже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В политехническом колледже по Бибиревской улице, дом 6 на головную боль пожаловались 20 подростков. Предварительно, они отравились газом», — сообщили в медицинских службах города ТАСС.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. РЕН-ТВ пишет, что подростков осмотрели в колледже, им не потребовалась госпитализация.

В августе во Владивостоке в лагере «Юнга» 24 ребенка госпитализировали с пищевым отравлением. После этого следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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