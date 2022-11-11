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16 минут назад

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение Андрею Якунину за использование дрона

Газета.Ru

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину в связи с нарушением Закона о санкциях, запрещающего россиянам использовать беспилотники на территории королевства. Об этом сообщает газета Nordlys.

В Норвегии предъявили обвинение сыну Якунина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обвинительном заключении отмечено, что Якунин находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября 2022 года и неоднократно использовал дрон. Суд над бизнесменом состоится 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд провинции Холугаланд продлил пребывание под стражей бизнесмена Андрея Якунина еще на четыре недели до основного слушания дела, назначенного на 29 ноября.

Россиянина задержали 17 октября за проведение фотосъемки с использованием беспилотника на Шпицбергене. У Якунина помимо российского гражданства есть британское подданство. Он прибыл на Шпицберген на своей яхте «Файрбёрд».

Адвокат Якунина Бернт Хейберг прокомментировал решение: «Мы получили решение суда сегодня вечером и приняли к сведению что Апелляционный суд постановил о нахождении Якунина под стражей до основного слушания 29 ноября. Сейчас мы внимательно изучим аргументацию Апелляционного суда».

В постановлении суда указывается, что Якунин дважды дал недостоверную информацию.

Происшествия,Андрей Якунин,
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