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41 минуту назад

В Новосибирске сбитого депутатом мальчика выписали из больницы

РИА "ФедералПресс"

Из новосибирской больницы выписали шестилетнего Богдана, которого в Татарске сбил депутат Сергей Мамонтов на автомобиле. Об этом сообщили в телеграм-канале «Mash Siberia».

В Новосибирске сбитого депутатом мальчика выписали из больницы
Фото: кадр видеокадр видео

Шестилетнего Богдана выписали из новосибирской областной краевой больницы, мальчик с мамой уже возвращается домой. С собой он везет полный чемодан игрушек, которые ему дарили люди.

Происшествие случилось 31 октября в Татарске. Мужчина за рулем, который оказался депутатом райсовета, сбил мальчика, сначала подошел к нему, а затем уехал. У Богдана оказалась сломана седалищная кость. Сначала его увезли в Татарскую ЦРБ, где зашили разбитую голову. Рентген показал перелом. 1 ноября ребенка отправили на вертолете в новосибирскую больницу.

Месяц Богдан не сможет ходить в детский сад и наблюдаться в районной больнице. Через три месяца ему предстоит контрольное обследование в Новосибирске.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что за рулем в момент аварии был депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов. Его арестовали. Помочь мальчику выразил готовность известный художник Никас Сафронов. 8 ноября Мамонтов сдал свой мандат 9 – отстранили от должности.

Происшествия,Сергей Мамонтов,Никас Сафронов,
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