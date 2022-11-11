В Новосибирске сбитого депутатом мальчика выписали из больницы

Из новосибирской больницы выписали шестилетнего Богдана, которого в Татарске сбил депутат Сергей Мамонтов на автомобиле. Об этом сообщили в телеграм-канале «Mash Siberia».
Шестилетнего Богдана выписали из новосибирской областной краевой больницы, мальчик с мамой уже возвращается домой. С собой он везет полный чемодан игрушек, которые ему дарили люди.
Происшествие случилось 31 октября в Татарске. Мужчина за рулем, который оказался депутатом райсовета, сбил мальчика, сначала подошел к нему, а затем уехал. У Богдана оказалась сломана седалищная кость. Сначала его увезли в Татарскую ЦРБ, где зашили разбитую голову. Рентген показал перелом. 1 ноября ребенка отправили на вертолете в новосибирскую больницу.
Месяц Богдан не сможет ходить в детский сад и наблюдаться в районной больнице. Через три месяца ему предстоит контрольное обследование в Новосибирске.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что за рулем в момент аварии был депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов. Его арестовали. Помочь мальчику выразил готовность известный художник Никас Сафронов. 8 ноября Мамонтов сдал свой мандат 9 – отстранили от должности.