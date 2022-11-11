В Новосибирске сбитого депутатом мальчика выписали из больницы

Из новосибирской больницы выписали шестилетнего Богдана, которого в Татарске сбил депутат Сергей Мамонтов на автомобиле. Об этом сообщили в телеграм-канале «Mash Siberia».

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Шестилетнего Богдана выписали из новосибирской областной краевой больницы, мальчик с мамой уже возвращается домой. С собой он везет полный чемодан игрушек, которые ему дарили люди.

Происшествие случилось 31 октября в Татарске. Мужчина за рулем, который оказался депутатом райсовета, сбил мальчика, сначала подошел к нему, а затем уехал. У Богдана оказалась сломана седалищная кость. Сначала его увезли в Татарскую ЦРБ, где зашили разбитую голову. Рентген показал перелом. 1 ноября ребенка отправили на вертолете в новосибирскую больницу.

Месяц Богдан не сможет ходить в детский сад и наблюдаться в районной больнице. Через три месяца ему предстоит контрольное обследование в Новосибирске.