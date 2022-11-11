В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
53 минуты назад

В Москве задержали пятерых человек по подозрению в убийстве двух мужчин

ТАСС

Сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в убийстве двух мужчин на востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

В Москве задержали пятерых человек за убийство двух мужчин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Задержаны пять человек, которые подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти двух мужчин 5 ноября. Тело одно из убитых было обнаружено выброшенным с четвертого этажа утром в субботу возле дома 7 в 1-м Электрозаводском переулке. На нем имеются гематомы и ссадины лица. Чуть позже в одной из квартир на четвертом этаже того же дома найдено тело еще одного мужчины", - сказал собеседник агентства.

По его данным, оба убитых - приезжие. Один из них, на вид 50 лет, зарегистрирован в Ростовской области, ранее не судим, другой - на вид 40-45 лет, приехал в Москву из Тамбовской области, имеет судимости, в том числе за кражу и убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители