В Москве задержали пятерых человек за убийство двух мужчин

"Задержаны пять человек, которые подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти двух мужчин 5 ноября. Тело одно из убитых было обнаружено выброшенным с четвертого этажа утром в субботу возле дома 7 в 1-м Электрозаводском переулке. На нем имеются гематомы и ссадины лица. Чуть позже в одной из квартир на четвертом этаже того же дома найдено тело еще одного мужчины", - сказал собеседник агентства.