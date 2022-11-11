В Москве задержали пятерых человек за убийство двух мужчин

Сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в убийстве двух мужчин на востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.
"Задержаны пять человек, которые подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти двух мужчин 5 ноября. Тело одно из убитых было обнаружено выброшенным с четвертого этажа утром в субботу возле дома 7 в 1-м Электрозаводском переулке. На нем имеются гематомы и ссадины лица. Чуть позже в одной из квартир на четвертом этаже того же дома найдено тело еще одного мужчины", - сказал собеседник агентства.
По его данным, оба убитых - приезжие. Один из них, на вид 50 лет, зарегистрирован в Ростовской области, ранее не судим, другой - на вид 40-45 лет, приехал в Москву из Тамбовской области, имеет судимости, в том числе за кражу и убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы.