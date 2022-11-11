Власти прокомментировали слухи об уничтожении Антоновского моста через реку Днепр. Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что сооружение не было подорвано в ночь на пятницу, 11 ноября. Его слова приводит «Интерфакс».

«Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал Елисеев журналистам и добавил, что, по предварительным данным, вывод российских войск с правого берега Днепра продолжается.

Елисеев также сообщил, что всем жителям Херсона была предоставлена возможность эвакуироваться на другую сторону реки. По его словам, на правом берегу могут оставаться порядка 60-70 тысяч гражданского населения.

Ранее в сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста. Соответствующее видео в своих Telegram-каналах опубликовали репортер ВГТРК Андрей Руденко и военный корреспондент Юрий Котенок.

По данным RT, существует две версии произошедшего. По одной из них, взрыв мог служить сигналом к отводу российских войск на левый берег Днепра. По другой — на кадрах показан подрыв железнодорожной переправы недалеко от моста.