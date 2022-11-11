В Иркутске произошло землетрясение

«Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу», – сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Землетрясение в Иркутске произошло в 15 часов 25 минут и ощущалось как 4–5- балльное, однако, как сообщили в МЧС, сейчас данные уточняются. Толчки также ощутили жители Ангарска и Шелехова.