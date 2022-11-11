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59 минут назад

В Иркутске произошло землетрясение

РИА "ФедералПресс"

В Иркутске зафиксировали землетрясение. Специалисты оценивают последствия.

В Иркутске произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу», – сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Землетрясение в Иркутске произошло в 15 часов 25 минут и ощущалось как 4–5- балльное, однако, как сообщили в МЧС, сейчас данные уточняются. Толчки также ощутили жители Ангарска и Шелехова.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о землетрясении на Сахалине. Сейсмологи оценили его как интенсивное.

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