Блогершу Юлю Финесс задержали с ножом в ресторане в Москве

Трэш-блогерша Юля Финесс была задержана в Москве после того, как пришла с ножом в ресторан «Вкусно — и точка». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: соцсети соцсети

В полицию обратились подписчики девушки — они заявили, что Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская) выкладывала неадекватные посты в соцсетях, в которых ходит по улице с ножом. В одном из видеороликов она говорила, что намерена пойти поесть.