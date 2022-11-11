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1 час назад

Пришедшую в ресторан с ножом блогершу Юлю Финесс задержали в Москве

Газета.Ruиещё 5

Трэш-блогерша Юля Финесс была задержана в Москве после того, как пришла с ножом в ресторан «Вкусно — и точка». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Блогершу Юлю Финесс задержали с ножом в ресторане в Москве
Фото: соцсетисоцсети

В полицию обратились подписчики девушки — они заявили, что Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская) выкладывала неадекватные посты в соцсетях, в которых ходит по улице с ножом. В одном из видеороликов она говорила, что намерена пойти поесть.

Девушка попыталась убежать от правоохранительных органов, однако была задержана в состоянии наркотического опьянения. В отношении Максимовской возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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