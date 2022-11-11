В Мелитополе совершено покушение на замминистра по спорту и туризму

В Мелитополе совершено покушение на заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти, он получил легкие ранения.
«Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения», — рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, сейчас Бойко находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что 9 ноября стало известно о гибели 45-летнего вице-главы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП. Виновником аварии, предположительно, мог стать водитель грузовика, который совершил опасный маневр. Водитель бронированного автомобиля Стремоусова не справился с управлением и допустил столкновение.
Чиновника похоронят на центральном кладбище Симферополя. Президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества — за «мужество и отвагу при исполнении служебного долга».