В Мелитополе совершено покушение на замминистра по спорту и туризму

В Мелитополе совершено покушение на заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти, он получил легкие ранения.

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«Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения», — рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сейчас Бойко находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 9 ноября стало известно о гибели 45-летнего вице-главы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП. Виновником аварии, предположительно, мог стать водитель грузовика, который совершил опасный маневр. Водитель бронированного автомобиля Стремоусова не справился с управлением и допустил столкновение.