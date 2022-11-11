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1 час назад

При работах в Кремле реставраторы похитили 70 миллионов рублей

Мослентаиещё 5

Двоих реставраторов арестовал Басманный суд Москвы. Руководителя компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и его сестру, бывшую сотрудницу той же компании Оксану Орынчук обвиняют в хищении 70 миллионов рублей при проведении ремонтно-реставрационных работ в Кремле, сообщает «Коммерсантъ».

При работах в Кремле реставраторы похитили 70 миллионов рублей
Фото: МослентаМослента

«Компания "Петербургский Ренессанс" была внесена в реестр недобросовестных поставщиков после работ по реставрации башен Московского Кремля и Соловецкого монастыря, а также из-за задержки работ в Новоиерусалимском монастыре в подмосковной Истре. А Иван Орынчук якобы подавал заявление о банкротстве», — говорится в сообщении.

Всего компания Орынчука должна была отреставрировать десять кремлевских башен. При этом, как только владельцу фирмы перечислили аванс, была похищена крупная сумма. Сестра обвиняемого в этот период занималась бухгалтерией, поэтому «не могла не знать» об этом, пишет «Коммерсантъ».

Ранее мошенник из Москвы выманил у инвесторов 2,1 миллиарда рублей «на расширение таксомоторного парка». Суд приговорил 35-летнего Алексея Ходырева к 11 годам лишения свободы.

Происшествия,Коммерсант,
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