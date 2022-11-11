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42 минуты назад

Двое молодых людей разгромили автозаправку в Подмосковье

Газета.Ruиещё 2

В подмосковном Раменском задержаны двое молодых людей, которые разгромили автозаправку и избили ее сотрудника, который пытался им помешать. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

«Установлено, что в ночное время злоумышленники разбили входную дверь и витрину в помещении АЗС. После чего разбросали товар и похитили канистры со стеклоомывающей жидкостью», — отмечается в сообщении полиции.

Сотруднику АЗС, который пытался помешать разгрому, злоумышленники нанесли телесные повреждения. Полицейские вычислили и задержали двух молодых людей 18 и 19 лет по горячим следам с помощью информации, зафиксированной камерами наблюдения. В их отношении заведено уголовное дело о грабеже.

Ранее стало известно, что в подмосковном Дмитрове водитель фургона задавил женщину и уехал с места ДТП на такси.

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