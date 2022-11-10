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1 час назад

Стало известно о переменах в поведении актера Стоянова незадолго до смерти

Илья Родин

Соседка Андрея Стоянова рассказала, что поведение актера в последнее время несколько изменилось. Он стал нервным, «даже отчасти дерганным». Об этом пишет портал «360».

Стало известно о переменах в поведении актера Стоянова незадолго до смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 48-летний актер известен по ролям в сериалах «Дылды», «Преступление» и «Глухарь». Кроме того, он снялся в таких полнометражных картинах, как «Люби их всех» и «Чужая стая».

Соседка рассказала, что у Стоянова осталась пожилая мама. Накануне она навещала сына. В тот день да и в последующие ничего не предвещало беды, пояснила женщина.

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Она уточнила, что глобальных, серьезных изменений в поведении актера не наблюдалось. Вместе с тем, он стал более нервным, дерганым. По ее мнению, это могло быть связано с тем, что он якобы сдружился с каким-то наркоманом.

Вместе с тем, подчеркнула соседка, до самого конца он оставался «добрым и хорошим человеком».

Ранее сообщалось, что Андрею Стоянову стало плохо в четверг утром, 10 ноября. Ему вызвали скорую, но медикам не удалось спасти актера.

Происшествия,Андрей Стоянов,
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