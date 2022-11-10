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17 минут назад

Американка Сара Криванек, пырнувшая ножом сожителя в Одинцово, будет депортирована в США

Газета.Ru

Железнодорожный районный суд Рязани принял решение депортировать 45-летнюю американку Сару Криванек, которая была осуждена за нанесение ножевых ранений своему сожителю в Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Американка, пырнувшая ножом сожителя в Одинцово, будет депортирована в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В связи с распоряжением управления ФСИН о нежелательности пребывания гражданки США на территории России Криванек будет депортирована на родину.

«Решением Железнодорожного районного суда г. Рязани административные исковые требования Управления МВД России по Рязанской области удовлетворены, гражданка США, подлежащая депортации, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области на срок 30 (тридцать) суток с момента вынесения решения до 9 декабря 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в квартире, где иностранка проживала вместе со своим молодым человеком. Между сожителями произошла очередная ссора, во время которой американка схватила нож и несколько раз ударила им мужчину.

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако она попыталась покинуть страну через аэропорт Шереметьево и была задержана правоохранительными органами. Позже суд признал ее виновной в нанесении россиянину легкого вреда здоровью и приговорил ее к 1 году и 3 месяцам заключения в колонии-поселении.

Происшествия,МВД России,Аэропорт Шереметьево,ФСИН,
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