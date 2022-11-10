Американка, пырнувшая ножом сожителя в Одинцово, будет депортирована в США

Железнодорожный районный суд Рязани принял решение депортировать 45-летнюю американку Сару Криванек, которая была осуждена за нанесение ножевых ранений своему сожителю в Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В связи с распоряжением управления ФСИН о нежелательности пребывания гражданки США на территории России Криванек будет депортирована на родину.

«Решением Железнодорожного районного суда г. Рязани административные исковые требования Управления МВД России по Рязанской области удовлетворены, гражданка США, подлежащая депортации, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области на срок 30 (тридцать) суток с момента вынесения решения до 9 декабря 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в квартире, где иностранка проживала вместе со своим молодым человеком. Между сожителями произошла очередная ссора, во время которой американка схватила нож и несколько раз ударила им мужчину.