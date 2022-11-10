На Ставрополье слепая пенсионерка всю ночь в одиночку тушила пожар

В Ставропольском крае 93-летняя слепая пенсионерка всю ночь в одиночку тушила пожар в своем доме. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября в селе Казгулак Туркменского района.

Со слов пенсионерки, которые «КП» передала спасшая ее соцработница Людмила Семья, вечером в воскресенье она села на диван и включила телевизор, который в какой-то момент взорвался. Тогда же женщина стала носить из ванной воду в ведре и выливать ее в те места, где она видела огонь. Позвать на помощь слепая пенсионерка не могла из-за отсутствия света на улице, по той же причине она не смогла позвонить близким. В результате женщина всю ночь тушила огонь самостоятельно.

Утром, полностью покрытую сажей и сидящей на стуле рядом с печкой, ее нашла соцработница. Людмила Семья обратилась к соседу с просьбой выключить электричество в доме, вывела пенсионерку в первую комнату и попросила живущего рядом фельдшера осмотреть ее. Специалист измерила женщине давление, дала таблетку и повезла в больницу.