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52 минуты назад

Раскрыты детали дела о госизмене россиянина Вердияна

Lenta.ru

Гражданин России Глеб Вердиян, арестованный по уголовному делу о госизмене, собирался передать секретные сведения иностранной разведке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Раскрыты детали дела о госизмене россиянина Вердияна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обвиняемый является студентом. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ в тот момент, когда он хотел передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Вердиян был раскрыт в ходе оперативных мероприятий.

При этом, не раскрываются сведения, которые студент намеревался передать. Материалы дела имеют гриф «секретно». В настоящее время проводится активная стадия расследования.

Ранее 10 ноября стало известно, что Вердиян является 21-летним студентом из Астрахани. Молодой человек родился 10 сентября 2001 года, указано на его странице во «ВКонтакте». Он — выпускник колледжа Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

8 ноября сообщалось, что Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу россиянину по фамилии Вердиян. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Происшествия,ФСБ,
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