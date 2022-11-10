Раскрыты детали дела о госизмене россиянина Вердияна

Гражданин России Глеб Вердиян, арестованный по уголовному делу о госизмене, собирался передать секретные сведения иностранной разведке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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Обвиняемый является студентом. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ в тот момент, когда он хотел передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Вердиян был раскрыт в ходе оперативных мероприятий.

При этом, не раскрываются сведения, которые студент намеревался передать. Материалы дела имеют гриф «секретно». В настоящее время проводится активная стадия расследования.

Ранее 10 ноября стало известно, что Вердиян является 21-летним студентом из Астрахани. Молодой человек родился 10 сентября 2001 года, указано на его странице во «ВКонтакте». Он — выпускник колледжа Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.