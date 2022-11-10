Российский пенсионер зарубил односельчанина топором и поджег его тело

В Мордовии 69-летний пенсионер предстанет перед судом за убийство 49-летнего знакомого. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 21 августа этого года в селе Луньгинский Майдан пожилой россиянин выпивал вместе с пришедшим к нему в гости односельчанином. Между мужчинами произошла спонтанная ссора из-за малозначительного повода. Во время конфликта пенсионер разозлился на собутыльника и зарубил его топором.

После этого, желая скрыть преступление, он оттащил тело от дома, закидал его соломой и поджег. Когда огонь разгорелся, другие жители села разглядели в пламени туловище человека и обратились в правоохранительные органы.