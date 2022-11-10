Застрелившего двоих незнакомцев россиянина приговорили к 25 годам колонии

В Республике Тыва суд вынес приговор местному жителю, который по незначительному поводу убил двух человек из нелегальной охотничьей винтовки. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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41-летнего тувинца признали виновным в преступлениях по статье 222 («Незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), пункту «а» статьи 105 («Убийство двух лиц»), части 3 статьи 30 по пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.