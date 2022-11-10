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15 минут назад

План "Перехват" введен после похищения 4 миллионов долларов в аэропорту Домодедово

Российская Газета

Для задержания бандитов, похитивших 4 миллиона долларов у пассажиров аэропорта Домодедово, введен план "Перехват". Как сообщает ТАСС со ссылкой на УВД на транспорте по ЦФО, подозреваемые скрываются на внедорожнике Chevrolet Tahoe.

План "Перехват" введен в аэропорту Домодедово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, владельцы денег - коммерсанты из Кыргызстана. По всей вероятности, бандитам об их прибытии сообщили "наводчики" - такую версию озвучивает источник агентства в правоохранительных органах. Хотя у бизнесменов была группа сопровождения, это не помешало преступникам совершить нападение.

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Все нападавшие были в масках. Угрожая автоматами, они забрали рюкзак и чемодан, набитые американской валютой, и скрылись на принадлежащих потерпевшим иномарках. Позднее они бросили их в лесу в окрестностях Домодедова, а сами скрылись на Chevrolet Tahoe.

Розыск бандитов продолжается, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,
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