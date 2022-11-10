В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияра Мирзоева. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

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"Мирзоев задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". С ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием следствия ТАСС пока не располагает.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Мирзоев в конце 2018 года сменил арендатора здания (ООО "Полигон") перед запланированной проверкой инспекторов Государственного пожарного надзора, что сделало ее проведение невозможным. В 2010 году Мирзоев подавал в МЧС декларацию пожарной безопасности на кафе "Полигон". Она была составлена в отношении ООО "Полигон", сам Мирзоев был указан в ней как генеральный директор этой компании.

Мирзоев - депутат Костромской областной думы. В минувший понедельник президиум генсовета "Единой России" на основании рекомендации партийной комиссии по этике принял решение о приостановке членства Мирзоева в партии. Ранее он заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы "Империя", организовавшей работу заведения, не имеет.