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23 минуты назад

В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба "Полигон"

ТАССиещё 6

В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияра Мирзоева. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба "Полигон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мирзоев задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". С ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием следствия ТАСС пока не располагает.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Мирзоев в конце 2018 года сменил арендатора здания (ООО "Полигон") перед запланированной проверкой инспекторов Государственного пожарного надзора, что сделало ее проведение невозможным. В 2010 году Мирзоев подавал в МЧС декларацию пожарной безопасности на кафе "Полигон". Она была составлена в отношении ООО "Полигон", сам Мирзоев был указан в ней как генеральный директор этой компании.

Мирзоев - депутат Костромской областной думы. В минувший понедельник президиум генсовета "Единой России" на основании рекомендации партийной комиссии по этике принял решение о приостановке членства Мирзоева в партии. Ранее он заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы "Империя", организовавшей работу заведения, не имеет.

Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября. Из здания эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. СК расследует уголовные дела по четырем статьям УК РФ. По делу о пожаре арестованы 23-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе из ракетницы в помещении, и директор компании "Империя", которая организовывала работу клуба.

Происшествия,Единая Россия,
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