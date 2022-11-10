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20 минут назад

В Брянской области заявили о подрыве опоры ЛЭП

Мария Иванова

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 10 ноября в Климовском районе области пропало электричество из-за подрыва опоры линии электропередач. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Брянской области заявили о подрыве опоры ЛЭП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На месте работают оперативные службы. Богомаз заявил, что пока будет идти восстановление, всё электроснабжение переведут на резервную линию.

Об обстрелах сразу трех сел 10 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, никто не пострадал, но получила повреждения одна из подстанций. Без электричества остались шесть населенных пунктов.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Александр Богомаз,
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