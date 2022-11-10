В Брянской области заявили о подрыве опоры ЛЭП

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 10 ноября в Климовском районе области пропало электричество из-за подрыва опоры линии электропередач. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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На месте работают оперативные службы. Богомаз заявил, что пока будет идти восстановление, всё электроснабжение переведут на резервную линию.

Об обстрелах сразу трех сел 10 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.