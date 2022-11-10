В Брянской области заявили о подрыве опоры ЛЭП

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 10 ноября в Климовском районе области пропало электричество из-за подрыва опоры линии электропередач. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы. Богомаз заявил, что пока будет идти восстановление, всё электроснабжение переведут на резервную линию.
Об обстрелах сразу трех сел 10 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, никто не пострадал, но получила повреждения одна из подстанций. Без электричества остались шесть населенных пунктов.