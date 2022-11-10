Москвичка, выбросившая годовалую дочь с 11 этажа, признала вину. При этом женщина не выразила никакого сожаления о произошедшем. Ей предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

«Следователи допросили женщину, она признала свою вину. Во время проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию подробности событий того дня», — сказала Иванова.

На время расследования 26-летнюю женщину заключили в СИЗО. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Ходатайство об аресте рассмотрит Чертановский районный суд.

Напомним, 8 ноября москвичка выбросила свою годовалую дочь из окна квартиры в Сумском проезде. Девочку обнаружили прохожие и вызвали скорую. За жизнь ребенка боролись медики, однако спасти ее не удалось.