Раскрыты подробности ограбления со стрельбой в аэропорту Домодедово

Жертвами вооруженного ограбления со стрельбой, произошедшего в московском аэропорту Домодедово , стали двое мужчин, у которых преступники похитили четыре миллиона долларов. Подробности инцидента ТАСС раскрыл источник в правоохранительных органах.

По его словам, грабители были вооружены автоматами. Они подкараулили потерпевших у выхода из здания аэропорта и отобрали сумки с наличностью. После ограбления преступники угнали два автомобиля Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позже бросили в лесу и пересели в машину марки Chevrolet Tahoe.