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1 час назад

Раскрыты подробности ограбления со стрельбой в аэропорту Домодедово

Lenta.ruиещё 1

Жертвами вооруженного ограбления со стрельбой, произошедшего в московском аэропорту Домодедово, стали двое мужчин, у которых преступники похитили четыре миллиона долларов. Подробности инцидента ТАСС раскрыл источник в правоохранительных органах.

Раскрыты подробности ограбления со стрельбой в аэропорту Домодедово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, грабители были вооружены автоматами. Они подкараулили потерпевших у выхода из здания аэропорта и отобрали сумки с наличностью. После ограбления преступники угнали два автомобиля Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позже бросили в лесу и пересели в машину марки Chevrolet Tahoe.

В настоящее время полицейские ведут розыск грабителей. Пострадавшие являются гражданами Киргизии, прилетевшими в Москвы с деньгами для покупки бизнеса, уточняет Baza.

10 ноября сообщалось, что в аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой. Был объявлен план «Перехват».

Происшествия,Аэропорт Домодедово,
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