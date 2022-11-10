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28 минут назад

Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово

Lenta.ruиещё 1

В аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В аэропорту Домодедово неизвестные открыли стрельбу и похитили деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, неизвестные открыли огонь по машине Lexus и похитили крупную сумму денег. Затем они уехали с места происшествия на внедорожнике Chevrolet Tahoe.

Отмечается, что фигурантов разыскивают. Кроме того, объявлен план «Перехват».

Ранее стало известно, что в Хабаровске 37-летнего россиянина осудили на четыре года за стрельбу из травматического оружия в человека.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,
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