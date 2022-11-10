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14 минут назад

В Москве на автобусной остановке обнаружили брошенного ребенка

Lenta.ruиещё 2

Брошенного ребенка обнаружили на автобусной остановке на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.

В Москве на автобусной остановке обнаружили брошенного ребенка
Фото: 

В ведомстве пояснили, что мальчику на вид около восьми-девяти лет. На него обратили внимание прохожие. По их версии, мальчик вел себя растерянно, выглядел испуганным и не мог внятно о себе рассказать.

Найденного ребенка доставили в медучреждение. Гагаринская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Сейчас разыскиваются родители мальчика.

Ранее в Сочи на игровой площадке полицейские нашли четверых брошенных матерью детей. Позже россиянка рассказала полицейским, что поругалась с сожителем, вместе с которым воспитывала трех сыновей и дочь.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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