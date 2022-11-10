В Москве на автобусной остановке обнаружили брошенного ребенка

Брошенного ребенка обнаружили на автобусной остановке на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.

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В ведомстве пояснили, что мальчику на вид около восьми-девяти лет. На него обратили внимание прохожие. По их версии, мальчик вел себя растерянно, выглядел испуганным и не мог внятно о себе рассказать.

Найденного ребенка доставили в медучреждение. Гагаринская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Сейчас разыскиваются родители мальчика.