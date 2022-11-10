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48 минут назад

Российская воспитательница в детсаду избила отказавшегося обедать ребенка

Lenta.ru

В детском саду Челябинска воспитательница избила ребенка, который отказался обедать. Об этом сообщили URA.ru в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Воспитательница в детском саду избила отказавшегося обедать ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что россиянка сначала попыталась принудительно накормить ребенка.

«После этого она нанесла дошкольнику удар рукой по лицу, причинив физическую боль и нравственные страдания», — отметили в прокуратуре.

Воспитательницу обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК России. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Сочи две воспитательницы детского сада систематически избивали воспитанников с аутизмом. Региональное управление СКР возбудило в отношении одной из воспитательниц уголовное дело.

Происшествия,Следственный комитет,
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