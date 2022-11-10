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1 час назад

Lada Vesta загорелась на ходу в центре Уфы

Газета.Ru

Автомобиль Lada Vesta загорелся во время движения в Уфе, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Башкирии.

Инцидент произошел на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой. Оперативные службы получили информацию о возгорании около девяти часов утра.

Пожар возник в подкапотном пространстве Lada Vesta, рассказали в ГУ МЧС России по Башкирии. В результате инцидента пострадавших нет, хозяин машины находится на месте происшествия. Точную причину возгорания предстоит установить.

В Нижнем Новгороде на стоянке сгорели семь фур

Ранее стало известно, что в Томске водитель такси спас двух человек из горящей машины за несколько секунд до взрыва. Также сообщалось, что момент ДТП с возгоранием «Лады Приоры» в Чувашии попал на видео.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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