ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в административном объекте Кировского района в Екатеринбурге. Запись в четверг, 10 ноября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы кладут фигуранта на пол и надевают на него наручники. Затем его отводят в служебную машину. После этого сотрудники проводят допрос россиянина. Изъятые у мужчины вещества также попали на видео.

Ранее ФСБ совместно с сотрудниками органов контрразведки задержали 47-летнего россиянина, планировавшего совершить террористический акт в здании военкомата.

В жилище фигуранта провели обыски и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. В настоящее время суд поместил мужчину в СИЗО.