ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области в четверг.
"В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт", - сообщили в пресс-службе.
В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о здании военкомата.
В пресс-службе уточнили, что по месту жительства задержанного провели оперативные мероприятия, обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Мужчину заключили под стражу.
"Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти", - пояснили в УФСБ.
Следственным подразделением УФСБ России по Центральному военному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к террористическому акту" .