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30 минут назад

Сотрудники УФСБ предотвратили теракт в здании военкомата в Екатеринбурге

ТАССиещё 7

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области в четверг.

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
Фото: ТАССТАСС

"В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт", - сообщили в пресс-службе.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о здании военкомата.

В пресс-службе уточнили, что по месту жительства задержанного провели оперативные мероприятия, обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Мужчину заключили под стражу.

"Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти", - пояснили в УФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Центральному военному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к террористическому акту" .

Происшествия,ФСБ,
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