ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области в четверг.

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"В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт", - сообщили в пресс-службе.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о здании военкомата.

В пресс-службе уточнили, что по месту жительства задержанного провели оперативные мероприятия, обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Мужчину заключили под стражу.

"Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти", - пояснили в УФСБ.