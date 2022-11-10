Экс-депутат Рады разбился насмерть во время полицейской погони в Крыму

Экс-депутат Верховной рады Украины и глава бывшей партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, вечером 9 ноября 66-летний политик ехал со дня рождения своего знакомого на Rang Rover. В один момент его остановили сотрудники полиции, которые во время проверки документов попросили его подуть в алкотестер — Ременюк оказался пьян.

Правоохранители попытались его задержать, но бывший депутат вырвался из рук сотрудников ДПС, сел за руль и попытался уехать. Мужчина протащил полицейского на двери авто по асфальту, а после попытался оторваться.