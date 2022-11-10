Россиянин открыл стрельбу возле школы

Мужчина открыл стрельбу в Щучьем в Курганской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в силовых структурах.
"[Мужчина] стрелял на одной из улиц [города], <...> сотрудники [правоохранительных органов] приехали, от жилых домов оттеснили [его] в лес и задержали, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе губернатора региона, он стрелял по проезжающим автомобилям из карабина.
"Утром 10 ноября житель города Щучье открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина. Силами сотрудников полиции и Росгвардии злоумышленник был задержан, оружие изъято. Так как рядом с местом стрельбы находилось здание школы №1, были приняты дополнительные меры по отмене занятий. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что занятия в школе уже возобновились.