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38 минут назад

Экс-депутат Рады разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе

Lenta.ru

Экс-депутат Верховной рады и глава бывшей украинской партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-депутат Рады разбился насмерть во время полицейской погони в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

66-летний мужчина ехал со дня рождения товарища на своем автомобили, когда его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов его попросили пройти алкогольное освидетельствование, которое показало, что водитель нетрезв.

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Полицейские попытались задержать Ременюка, однако он вырвался и смог ухать, протащив инспектора на двери автомобиля по асфальту. Началась погоня, во время которой машина Ременюка выехала на встречную полосу на объездной трассе и столкнулась с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте.

Происшествия,Верховная Рада,
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