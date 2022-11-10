Экс-депутат Рады разбился насмерть во время полицейской погони в Крыму

Экс-депутат Верховной рады и глава бывшей украинской партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

66-летний мужчина ехал со дня рождения товарища на своем автомобили, когда его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов его попросили пройти алкогольное освидетельствование, которое показало, что водитель нетрезв.

Полицейские попытались задержать Ременюка, однако он вырвался и смог ухать, протащив инспектора на двери автомобиля по асфальту. Началась погоня, во время которой машина Ременюка выехала на встречную полосу на объездной трассе и столкнулась с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте.