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7 минут назад

По меньшей мере 10 иностранцев погибли в пожаре на Мальдивах

Lenta.ruиещё 1

По меньшей мере десять человек погибли и еще несколько пострадали при пожаре в жилье иностранных рабочих в столице Мальдив Мале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Presse.

В пожаре на Мальдивах погибли 10 иностранцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По официальным данным, 10 тел извлекли с верхнего этажа здания, разрушенного в результате пожара, возникшего в авторемонтном гараже на первом этаже.

«Мы обнаружили 10 тел», — приводит агентство слова представителя пожарной службы .

По предварительным данным, среди погибших были девять индийцев и гражданин Бангладеш.

Экстренным службам потребовалось около четырех часов на тушение пожара. При этом причина возгорания не уточняется.

Пожар в принадлежащем депутату костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек. Предположительно, один из посетителей кафе нарушил правила использования ракетницы — его подозревают в поджоге. 7 ноября в Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара — огонь распространился из-за 23-летнего горожанина.

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