В пожаре на Мальдивах погибли 10 иностранцев

По меньшей мере десять человек погибли и еще несколько пострадали при пожаре в жилье иностранных рабочих в столице Мальдив Мале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Presse.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По официальным данным, 10 тел извлекли с верхнего этажа здания, разрушенного в результате пожара, возникшего в авторемонтном гараже на первом этаже.

«Мы обнаружили 10 тел», — приводит агентство слова представителя пожарной службы .

По предварительным данным, среди погибших были девять индийцев и гражданин Бангладеш.

Экстренным службам потребовалось около четырех часов на тушение пожара. При этом причина возгорания не уточняется.