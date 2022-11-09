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21 минуту назад

Турецкий катер подорвался на дрейфующей мине в Черном море

Lenta.ru

Рыбацкий катер подорвался на дрейфующей мине в акватории Черного моря у побережья Турции. Об этом сообщает телеканал Tele1.

Турецкий катер подорвался на мине в Черном море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел у побережья города Игнеада в провинции Кыркларели примерно в шести километрах от берега. Судно Ahmet Mollaoğlu 2 направлялось из порта Гнеда для рыбалки в Черное море.

Взрыв повредил носовую часть лодки, из-за чего судно начало тонуть. Его отбуксировали в порт Игнеада и привязали веревкой, чтобы оно не ушла на дно.

По предварительным данным, никто не пострадал. В район были направлены бригады береговой охраны. Они расследуют, произошел ли взрыв в двигательной части или в результате подрыва на мине.

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