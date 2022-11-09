Турецкий катер подорвался на мине в Черном море

Рыбацкий катер подорвался на дрейфующей мине в акватории Черного моря у побережья Турции. Об этом сообщает телеканал Tele1.

Инцидент произошел у побережья города Игнеада в провинции Кыркларели примерно в шести километрах от берега. Судно Ahmet Mollaoğlu 2 направлялось из порта Гнеда для рыбалки в Черное море.

Взрыв повредил носовую часть лодки, из-за чего судно начало тонуть. Его отбуксировали в порт Игнеада и привязали веревкой, чтобы оно не ушла на дно.