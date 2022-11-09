Минздрав Херсонской области: в ДТП со Стремоусовым пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП, в котором погиб врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.
Уточняется, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
«В результате столкновения трех машин Кирилл погиб, еще два участника ДТП пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
В нем также говорится, что врачи официально подтвердили смерть врио губернатора региона.
«К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.