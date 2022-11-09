В Америке собака принесла водителю человеческую руку

Собака с человеческой рукой в пасти напугала водителя в городе Джексон, штат Миссисипи, США, и помогла найти труп. Об этом сообщает издание Daily Star.

Автомобилист увидел немецкую овчарку, которая несла в зубах человеческую руку, и вызвал полицию. Полиция обыскала окрестности и к утру следующего дня обнаружила обезглавленное тело без рук в заброшенном доме посреди леса.

Экспертиза установила, что останки принадлежали белому мужчине. В полиции отметили, что голова трупа до сих пор не найдена.

Сейчас тело находится в окружном морге. Следователи уже установили имя погибшего, но пока оно не разглашается.