Россиянина обвинили в совращении 6-летней соседки

В Севастополе 28-летний местный житель обвиняется в совращении малолетней дочери своей соседки по коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.
Установлено, что россиянин остался наедине с 6-летней девочкой и совершил в ее отношении «иные действия сексуального характера». О случившемся ребенок рассказал своей матери, и женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Спустя некоторое время сотрудники СК и МВД задержали подозреваемого. Мужчине предъявили обвинение, сейчас он находится в СИЗО.
«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и события, ему предшествующие, образ жизни фигуранта, а также его причастность к аналогичным и иным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.