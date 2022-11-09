Россиянина обвинили в совращении 6-летней соседки

В Севастополе 28-летний местный житель обвиняется в совращении малолетней дочери своей соседки по коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Установлено, что россиянин остался наедине с 6-летней девочкой и совершил в ее отношении «иные действия сексуального характера». О случившемся ребенок рассказал своей матери, и женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время сотрудники СК и МВД задержали подозреваемого. Мужчине предъявили обвинение, сейчас он находится в СИЗО.