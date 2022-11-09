В Москве раскрыли группировку, нелегально прописавшую пять тысяч мигрантов

В Москве правоохранительные органы рассекретили преступную деятельность, участники которой незаконно прописывали мигрантов в стране. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного Комитета.

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Преступники изготовляли поддельные миграционные карты, а также различные бланки и документы, позволяющие клиентам незаконно пребывать и заниматься торговлей на территории России.

По данным следствия, банда орудовала с 2019 года. Члены организации заранее распределили «между собой роли» и на протяжении нескольких лет зарабатывали нелегальным бизнесом.

В Москве было проведено около 10 обысков в разных районах и задержано 7 подозреваемых по делу, причастность которых, на данный момент, уточняется.